В госархиве показали, как выглядел ТРЦ «Эпицентр» в 1980-е годы. Учреждение выложило снимки на своей странице «ВКонтакте».

Раньше на этом месте был магазин «Промтовары». «Мороз и солнце, день чудесный... Как видите, многие в этот приятный зимний день устремились в магазин «Промтовары» на ул. Горького/Баранова. Данную торговую точку нередко ещё именовали «Промтоварным рынком». В сегодняшнем ТРЦ «Эпицентр» уже трудно узнать здание, каким мы его запомнили в советский период», — говорится в сообщении. Автор съёмки: Александр Зимин.