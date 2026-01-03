Во время пожара в Черняховском районе погибли два местных жителя, следователи СК проводят проверку

ВКонтакте

В Черняховском районе следователи СК устанавливают обстоятельства гибели двух местных жителей при пожаре. Об этом сообщает пресс-служба Следкома.

Инцидент произошёл вечером 30 декабря 2025 года. На улице Первомайской в посёлке Жаворонково загорелся дом на две семьи. По данному факту организована доследственная проверка.

«После ликвидации возгорания силами МЧС России по Калининградской области, в связи с тёмным временем суток, тела погибших обнаружить не удалось. Разбор завалов продолжался в дневное время в течение трёх дней. 31 декабря 2025 года в здании обнаружено тело 44-летней женщины. Сегодня днём спасатели МЧС обнаружили тело 52-летнего мужчины. Оба тела подверглись сильному воздействию пламени», — говорится в сообщении.

Для установления точной причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы. Детально устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.