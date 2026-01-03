«Локомотив» против «Енисея»: шанс на реванш и возвращение в гонку за лидерами

Женский волейбольный клуб «Локомотив» 6 января проведёт первый матч в новом календарном году. Встреча с «Енисеем» из Красноярска пройдёт на паркете ДС «Янтарный» и начнётся в 18:00.
Эти соперники уже встречались в рамках третьего тура текущего чемпионата. Тогда в Красноярске «Локомотив» уступил в пяти партиях — 2:3 (25:18, 25:21, 18:25, 20:25, 15:5).
Сейчас команда Андрея Воронкова занимает пятое место в турнирной таблице. В этом сезоне обновлённому «Локомотиву» пока не хватает стабильности: наряду с сильными матчами случаются осечки, причём не только в играх с лидерами, но и с командами из нижней части таблицы. В предыдущем туре калининградки уступили «Тулице» и сейчас занимают пятое место в турнирной таблице.
|№
|Команда
|И
|В
|П
|Оч
|Пар
|1
|Динамо-Ак Барс (Казань)
|15
|13
|2
|40
|42:11
|2
|Уралочка-НТМК (Свердловская обл.)
|15
|11
|4
|36
|40:16
|3
|Заречье-Одинцово (Московская обл.)
|15
|11
|4
|33
|36:20
|4
|Динамо (Москва)
|15
|9
|6
|27
|36:27
|5
|Локомотив (Калининградская обл.)
|15
|9
|6
|27
|31:24
|6
|Ленинградка (Санкт-Петербург)
|14
|8
|6
|23
|29:25
|7
|Тулица (Тульская обл.)
|15
|7
|8
|22
|26:28
|8
|Омичка (Омская обл.)
|14
|7
|7
|21
|26:30
|9
|Протон (Саратов)
|15
|7
|8
|20
|30:30
|10
|Корабелка (Санкт-Петербург)
|15
|7
|8
|20
|24:30
|11
|Динамо-Метар (Челябинск)
|15
|6
|9
|15
|22:36
|12
|Енисей (Красноярск)
|15
|4
|11
|11
|21:40
|13
|Динамо (Краснодар)
|15
|3
|12
|9
|18:39
|14
|Минчанка (Минск)
|15
|2
|13
|8
|16:41
«Енисей» перед этим туром располагается на 12-й позиции. В составе красноярского клуба выступает связующая Алёна Кондрашова, хорошо знакомая калининградским болельщикам по играм за «Локомотив».
Билеты на матч доступны на Клопс Афише без комиссии, их можно приобрести онлайн.