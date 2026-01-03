17:25

«Локомотив» против «Енисея»: шанс на реванш и возвращение в гонку за лидерами

  1. Калининград
Автор:

Женский волейбольный клуб «Локомотив» 6 января проведёт первый матч в новом календарном году. Встреча с «Енисеем» из Красноярска пройдёт на паркете ДС «Янтарный» и начнётся в 18:00.

Эти соперники уже встречались в рамках третьего тура текущего чемпионата. Тогда в Красноярске «Локомотив» уступил в пяти партиях — 2:3 (25:18, 25:21, 18:25, 20:25, 15:5).

Сейчас команда Андрея Воронкова занимает пятое место в турнирной таблице. В этом сезоне обновлённому «Локомотиву» пока не хватает стабильности: наряду с сильными матчами случаются осечки, причём не только в играх с лидерами, но и с командами из нижней части таблицы. В предыдущем туре калининградки уступили «Тулице» и сейчас занимают пятое место в турнирной таблице.

Команда И В П Оч Пар
1Динамо-Ак Барс (Казань)151324042:11
2Уралочка-НТМК (Свердловская обл.)151143640:16
3Заречье-Одинцово (Московская обл.)151143336:20
4Динамо (Москва)15962736:27
5Локомотив (Калининградская обл.)15962731:24
6Ленинградка (Санкт-Петербург)14862329:25
7Тулица (Тульская обл.)15782226:28
8Омичка (Омская обл.)14772126:30
9Протон (Саратов)15782030:30
10Корабелка (Санкт-Петербург)15782024:30
11Динамо-Метар (Челябинск)15691522:36
12Енисей (Красноярск)154111121:40
13Динамо (Краснодар)15312918:39
14Минчанка (Минск)15213816:41

«Енисей» перед этим туром располагается на 12-й позиции. В составе красноярского клуба выступает связующая Алёна Кондрашова, хорошо знакомая калининградским болельщикам по играм за «Локомотив».

Билеты на матч доступны на Клопс Афише без комиссии, их можно приобрести онлайн.

2 355
Спорт
Как будут работать в январские праздники калининградские учреждения: расписание и полезные телефоны
Читать