«Локомотив» против «Енисея»: шанс на реванш и возвращение в гонку за лидерами

Женский волейбольный клуб «Локомотив» 6 января проведёт первый матч в новом календарном году. Встреча с «Енисеем» из Красноярска пройдёт на паркете ДС «Янтарный» и начнётся в 18:00.

Эти соперники уже встречались в рамках третьего тура текущего чемпионата. Тогда в Красноярске «Локомотив» уступил в пяти партиях — 2:3 (25:18, 25:21, 18:25, 20:25, 15:5).

Сейчас команда Андрея Воронкова занимает пятое место в турнирной таблице. В этом сезоне обновлённому «Локомотиву» пока не хватает стабильности: наряду с сильными матчами случаются осечки, причём не только в играх с лидерами, но и с командами из нижней части таблицы. В предыдущем туре калининградки уступили «Тулице» и сейчас занимают пятое место в турнирной таблице.