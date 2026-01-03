Видели на улице Невского: в Калининграде продолжают искать пропавшего 76-летнего мужчину

ВКонтакте

В Калининграде продолжают искать пропавшего 76-летнего мужчину. Об этом сообщает ПСО «Запад».

Елисина Александра Павловича ищут с 30 декабря. Волонтёры ПСО «Запад» рассказали, что мужчина живёт на ул. Дзержинского. 30 декабря 2025 года он не вернулся домой. Пропавший страдает потерей памяти. Александр и раньше уходил из дома, но возвращался. Спиртными напитками не злоупотребляет.

В день пропажи мужчина в 8 утра проводил жену на работу. В 11:30 он снова пришёл к жене на работу и пробыл там до 12 часов. Потом он сказал, что пошёл домой.

Жене после этого он не звонил. Когда женщина вернулась домой вечером, супруга не было. Предположительно, мужчина может гулять у Виктории, в парке Южном, и на Центральном рынке. Последний раз он пропадал осенью. Мужчина когда-то работал в воинской части, в Южном парке дворником.

Очень похожего мужчину видели в районе 17:00 — 18:00, 30 декабря, в Калининграде на улице Невского возле Сбербанка. По словам очевидцев, он подходил к людям и спрашивал, в Калининграде он или нет. Он также говорил, что в похожем доме жила его мама. Потом он пошёл в сторону площади Василевского.

Приметы: на вид 70-75 лет, рост 170 см, среднего телосложения, волосы короткие седые, одет в тёмные джинсы, тёмные ботинки, свитер серого цвета, шапка и шарф серого цвета, куртка тёмно-синего цвета. При себе имел пенсионное удостоверение, ключи от квартиры, проездной билет «Волна Балтики» и около 300 рублей.