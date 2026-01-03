В Калининградской области в 2026 году ярмарки пройдут на 211 площадках

ВКонтакте

В муниципалитетах Калининградской области в 2026 году планируется ярмарки на 211 площадках. Об этом сообщает на своём сайте региональное министерство экономического развития, промышленности и торговли.

В ведомстве утвердили план проведения мероприятий. В основном — это сельскохозяйственные и универсальные ярмарки по выходным дням.

«Традиционно часть ярмарок приурочена к праздничным датам: Новому году и Рождеству, Масленице, к Дню защиты детей. Специализированные ярмарки пройдут в День защитника Отечества, 8 марта, в майские праздники, в дни городов и в рамках местных фестивалей», – отметили в пресс-службе регионального правительства.