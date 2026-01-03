В посёлке под Гурьевском открылся новый ФАП

ВКонтакте

В Калининградской области в посёлке Лазовское Гурьевского района открылся новый модульный фельдшерско‑акушерского пункт. Об этом в субботу, 3 января, сообщает региональное министерство здравоохранения.

Как отметили в ведомстве, «современное медицинское учреждение улучшит качество оказываемой помощи жителям поселка». Теперь они смогут: