В посёлке под Гурьевском открылся новый ФАП

В Калининградской области в посёлке Лазовское Гурьевского района открылся новый модульный фельдшерско‑акушерского пункт. Об этом в субботу, 3 января, сообщает региональное министерство здравоохранения.
Как отметили в ведомстве, «современное медицинское учреждение улучшит качество оказываемой помощи жителям поселка». Теперь они смогут:
- оперативно получать первую медицинскую и неотложную помощь;
- проходить вакцинацию и диспансеризацию;
- выполнять необходимые медицинские процедуры.
Жители посёлка в Багратионовском районе вышли на улицу, требуя вернуть приём педиатра.