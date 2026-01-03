14:14

В посёлке под Гурьевском открылся новый ФАП

В посёлке под Гурьевском открылся новый ФАП - Новости Калининграда | Фото: телеграм-канал минздрава КО
Фото: телеграм-канал минздрава КО

В Калининградской области в посёлке Лазовское Гурьевского района открылся новый модульный фельдшерско‑акушерского пункт. Об этом в субботу, 3 января, сообщает региональное министерство здравоохранения.

Как отметили в ведомстве, «современное медицинское учреждение улучшит качество оказываемой помощи жителям поселка». Теперь они смогут:

  • оперативно получать первую медицинскую и неотложную помощь;
  • проходить вакцинацию и диспансеризацию;
  • выполнять необходимые медицинские процедуры.

Здравоохранение и медицина
