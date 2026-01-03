Калининградские власти рассказали, сколько посёлков в 2026 году планируется подключить к интернету

ВКонтакте

В Калининградской области жители 14 посёлков в 2025 году получили доступ к проводному интернету. План на 2026 год — подключение 15 населённых пунктов. Об этом в субботу, 3 января, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Оптоволокно появилось в следующих посёлках:

Краснознаменское, Совхозное, Раздольное, Новоселово, Ново-Московское Багратионовского района, Крылово, Домново, Мозырь Правдинского района, Красноторовка, Кумачево Зеленоградского района, Березовка Гвардейского района, Моргуново Гурьевского района, Дивное Балтийского городского округа, Черепаново Светловского района.

По данным регионального министерства цифровых технологий и связи, доступ к широкополосному интернету уже получили 973 домов. В работе у провайдера — свыше ста заявок на подключение на январь 2026 года.

«Мы видим, что программа востребована, и работаем по формированию адресного плана на 2026 год. Предварительно в него войдет 15 посёлков в семи муниципалитетах области. А значит, ещё больше людей получат гарантированный доступ в сеть и смогут пользоваться всеми возможностями цифровой среды», — отметила и. о. министра цифровых технологий и связи Калининградской области Анастасия Голубых.