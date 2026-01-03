Калининградские власти рассказали, сколько посёлков в 2026 году планируется подключить к интернету

В Калининградской области жители 14 посёлков в 2025 году получили доступ к проводному интернету. План на 2026 год — подключение 15 населённых пунктов. Об этом в субботу, 3 января, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Оптоволокно появилось в следующих посёлках:
- Краснознаменское, Совхозное, Раздольное, Новоселово, Ново-Московское Багратионовского района,
- Крылово, Домново, Мозырь Правдинского района,
- Красноторовка, Кумачево Зеленоградского района,
- Березовка Гвардейского района,
- Моргуново Гурьевского района,
- Дивное Балтийского городского округа,
- Черепаново Светловского района.
По данным регионального министерства цифровых технологий и связи, доступ к широкополосному интернету уже получили 973 домов. В работе у провайдера — свыше ста заявок на подключение на январь 2026 года.
«Мы видим, что программа востребована, и работаем по формированию адресного плана на 2026 год. Предварительно в него войдет 15 посёлков в семи муниципалитетах области. А значит, ещё больше людей получат гарантированный доступ в сеть и смогут пользоваться всеми возможностями цифровой среды», — отметила и. о. министра цифровых технологий и связи Калининградской области Анастасия Голубых.
Накануне Нового года многие калининградцы и жители области остались без интернета. Энергетики обрезают провода, которые провайдеры разместили на опорах ЛЭП.