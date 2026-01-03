Более 80 вдов и детей бойцов СВО в 2025 году отдохнули в Светлогорске за счёт государства

ВКонтакте

В Калининградской области в 2025 году для 82 членов семей бойцов, погибших на СВО, был организован отдых в Светлогорском социально-оздоровительном центре «Мечта». Об этом в субботу, 3 января, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Такая услуга для вдов и несовершеннолетних детей участников СВО действует в регионе с 1 сентября 2025 года. Курс оздоровления составляет 12 дней.

«Программа востребована среди членов семей участников СВО. За четыре месяца новой услугой воспользовались 82 человека. Основное внимание при оздоровлении уделяем психологической поддержке женщин. В 2026 году программа будет продолжена, планируем её расширять», – отметила вице-премьер, министр социальной политики области Анжелика Майстер.

Как отметили в ведомстве, помимо лечебно-оздоровительных процедур и консультаций медиков, отдыхающие также смогли посетить экскурсии и заняться творчеством.