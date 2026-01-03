Свыше 1,5 тыс. военнослужащих Балтийского флота в 2025 году награждены за мужество и героизм на СВО

ВКонтакте

Свыше 1 500 военнослужащих Балтийского флота в 2025 году награждены государственными и ведомственными наградами за выполнение боевых задач в зоне СВО. Об этом сообщает пресс-служба БФ.

«Подразделения Балтийского флота с самого начала проведения специальной военной операции применяются на самых ответственных направлениях СВО. В 2025 году за мужество и героизм, проявленные при решении боевых задач, более 1,5 тысячи военнослужащих флота награждены государственными и ведомственными наградами», — говорится в сообщении.

Опыт СВО внедряется в боевую подготовку соединений и воинских частей Балтфлота. Как отметили в пресс-службе БФ, военнослужащие осваивают новейшие образцы военной техники и вооружения в соответствии с требованиями современного боя.