Мокрый снег и гололедица: погода в Калининградской области в субботу, 3 января

В Калининградской области в субботу, 3 января, ожидаются интенсивные заряды мокрого снега. Об этом сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».

По данным наблюдателей, регион продолжит находиться под влиянием циклона над Балтийским морем. Но воздушная масса сменится на северную умеренную, поэтому будет преобладать слабоотрицательная температура.

Утром и днём в Калининграде и области 0...-2 °С. Вечером похолодает до -2...-5 °С. У побережья 0...+2 °С, вечером 0...-2 °С.

В течение суток облачно с прояснениями и временами ожидаются ливневые осадки в виде мокрого снега. У побережья — преимущественно мокрый снег. Наиболее интенсивные осадки ожидаются во второй половине дня, вечером у побережья и на западе, в центре, на севере области — Зеленоградский, Полесский, Славский, Гурьевский, Гвардейский, Неманский, Черняховский, Багратионовский районы, включая Калининград.

Местами вероятны ухудшение видимости, снежные заносы, гололедица. Ветер юго-западный, днём и вечером в Калининграде и области усилится в порывах до 13-16 м/с, на побережье — в особенности по линии Балтийская коса — Янтарный — до 17-21 м/с.