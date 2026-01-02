Хоккеисты из Калининграда стали вице-чемпионами всероссийского турнира «Золотая шайба»

ВКонтакте

Калининградские хоккеисты стали вице-чемпионами всероссийского юниорского турнира «Золотая шайба 3×3». Об этом в пятницу, 2 января, сообщает региональное минспорта.

Соревнования прошли в Башкортостане в городах Салават и Ишимбай. В них приняли участие 28 команд из разных регионов России. Калининград представила команда команда «Феникс 2008–2009» муниципальной спортшколы по хоккею.

В полуфинале калининградцы обыграли команду «Балтач» из Татарстана со счётом 4:1. В финале «Феникс» уступил соперникам из Архангельска.