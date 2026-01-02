19:13

В Калининград из Екатеринбурга привезли «каменный зоопарк» (фото)

Фото: телеграм-канал министерство по культуре и туризму КО

В Калининградском Музее янтаря открылась выставка камнерезного и ювелирного искусства XIX–XXI веков «Здравствуй, Урал!» Об этом в пятницу, 2 января, сообщает региональное министерство по культуре и туризму.

Всего из Екатеринбурга в Калининград привезли более 200 экспонатов. Это фигуры из цветных камней, интерьерные предметы, «минералогические горки», «каменный зоопарк». В частности, среди фигурок — петушок из сердолика, произведение фирмы Карла Фаберже начала XX века, объемная и флорентийская мозаика, утончённые ювелирные украшения. 

Выставка будет работать по 23 февраля 2026 года. Попасть на нее можно как в рамках общего осмотра музея, так и по отдельному билету, говорится в сообщении.

Калининградские музеи рассказали о графике работы в новогодние каникулы.

