В Калининградской области в 2025 году заменили и построили 30 км водопровода и канализации

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининградской области в 2025 году коммунальщики обновили 30 км сетей водопровода и канализации, что позволило улучшить качество обслуживания для более 100 тысяч жителей. Об этом в пятницу, 2 января, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В частности, В Калининграде заменили и построили более 2,1 км сетей водоснабжения по улице Орлова, свыше 8 км канализации в районе улиц Толбухина – Тульской, Волочаевской, Волоколамской, Новинской.

«Знаковой работой стал капитальный ремонт векового канализационного коллектора по улице Радищева протяженностью 1 км и прочистка главного канализационного коллектора от улицы Грига до КНС-1 на улице Гюго протяженностью 2,2 км из-за высокой степени его износа», — говорится в сообщении.

В муниципалитетах региона специалисты областного «Водоканала» в 2025 году капитально отремонтировали 16 скважин, пробурили 13 новых. Было установлено 8 станций водоподготовки в Полесском, Черняховском, Гурьевском, Светлогорском районах. Новое оборудование водоочистки смонтировано в Янтарном.