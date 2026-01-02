14:59

Курирующий инженер вдохновилась домом и подарила жильцам садовые цветы: в Калининграде отреставрировали здание 1909 года

Курирующий инженер вдохновилась домом и подарила жильцам садовые цветы: в Калининграде отреставрировали здание 1909 года - Новости Калининграда | Фото: Фонд капремонта
В Калининграде на улице Пугачёва восстановили фасад дома, построенного в 1909 году. Об этом сообщает Фонд капитального ремонта. 

Рабочие усилили оконные перемычки, устранили трещины и восстановили повреждённую кирпичную кладку. Кроме того, внимание при реставрации уделили и декору. Мастера проработали лепнину, воссоздали оконные обрамления и межэтажные карнизы. Также первый этаж дома оформили рустовкой. «Вход теперь не просто функциональный, а душевный: вместо старого железного листа — изящная дверь с ручкой с цветочными орнаментами. Их воссоздали по архивным образцам», — рассказали в фонде.

Курирующий инженер так вдохновилась домом, что решила подарить жильцам садовые цветы как символ обновления и заботы. «Жители с любовью высадили их у дома. Так, архитектура и жители вместе написали продолжение истории этого дома», — говорится в сообщении.

