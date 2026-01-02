ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Моряки Балтийского флота встретили Новый год в дальних походах. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Экипажи двух боевых кораблей и судна обеспечения Балтийского флота отправились в дальний поход в океанскую зону. Задание выполняют корветы «Бойкий» и «Стойкий», а также средний морской танкер «Ельня».

За время похода «Бойкий» зашёл в порты Алжир Алжирской Народной Демократической Республики и Александрия Арабской Республики Египет.

Экипажи корвета «Стойкий» и среднего морского танкера «Ельня» совершили неофициальный визит в порт Пуэнт-Нуар Республики Конго и порт Уолфиш-Бей Республики Намибия.