11:31

В Гурьевске четырнадцатилетний мальчик получил травму пальца правой кисти из-за петарды

  Калининград
В Гурьевске четырнадцатилетний мальчик получил травму из-за петарды. Об этом сообщает ГУ МЧС.

Инцидент произошёл в четверг, 1 января. Подросток поддался любопытству и решил «испытать» петарду. В результате ребёнок получил травму пальца правой кисти. Его госпитализировали.

МЧС России напоминает:

  • объясните ребёнку, что пиротехника опасна;
  • храните пиротехнику в недоступных местах;
  • использовать пиротехнику можно только на улице, в специально отведённых местах под строгим контролем взрослых.

В Балтийске женщине получила травмы от взрыва петард.

