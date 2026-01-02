В Гурьевске четырнадцатилетний мальчик получил травму пальца правой кисти из-за петарды

В Гурьевске четырнадцатилетний мальчик получил травму из-за петарды. Об этом сообщает ГУ МЧС.
Инцидент произошёл в четверг, 1 января. Подросток поддался любопытству и решил «испытать» петарду. В результате ребёнок получил травму пальца правой кисти. Его госпитализировали.
МЧС России напоминает:
- объясните ребёнку, что пиротехника опасна;
- храните пиротехнику в недоступных местах;
- использовать пиротехнику можно только на улице, в специально отведённых местах под строгим контролем взрослых.
В Балтийске женщине получила травмы от взрыва петард.