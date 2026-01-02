В Гурьевске четырнадцатилетний мальчик получил травму пальца правой кисти из-за петарды

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Гурьевске четырнадцатилетний мальчик получил травму из-за петарды. Об этом сообщает ГУ МЧС.

Инцидент произошёл в четверг, 1 января. Подросток поддался любопытству и решил «испытать» петарду. В результате ребёнок получил травму пальца правой кисти. Его госпитализировали.

МЧС России напоминает: