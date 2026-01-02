ВКонтакте

В Калининграде и области в пятницу, 2 января, ожидается слабая оттепель. Об этом сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».

На протяжении суток будут идти интенсивные осадки преимущественно в виде мокрого снега. Больше всего их придётся на вторую половину дня и вечер. Сохранится усиление ветра.

Воздух прогреется от 0 до +1℃, у побережья — до +1-3℃. Местами будет ухудшение видимости, снежные заносы, гололедица и налипание мокрого снега.

«Ветер преимущественно юго-западный: в Калининграде и области — умеренный/свежий (4-11 м/с), в порывах до 13-16 м/с (особенно при осадках). На побережье ветер свежий/сильный (5-14 м/с), в порывах до 15-19 м/с. Возможно падение веток, деревьев и других конструкций из-за сильного ветра и налипания мокрого снега. Атмосферное давление 737-734 мм.рт.ст (в первой половине суток будет понижаться, во второй — повышаться)», — говорится в сообщении.