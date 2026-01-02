09:00
erid: 2SDnjdZzTcC

Медцентры «Новомед» и «Новомед-Дети» работают с 2 января

  1. Калининград
Приём у врачей, УЗИ, ЭКГ, капельницы, уколы, анализы — удобная запись на любой день!

Новогодние каникулы — самое время заняться здоровьем! Тем более что медцентры «Новомед» и «Новомед-Дети» работают каждый день с утра до вечера.

На приёме более 70 специалистов экспертного уровня!

«Новомед» (Гагарина, 2в; Флотская, 9; Бахчисарайская, 24):

  1. гастроэнтеролог,
  2. гематолог,
  3. гинеколог,
  4. гинеколог-эндокринолог,
  5. дерматолог,
  6. кардиолог,
  7. лор,
  8. маммолог,
  9. нарколог,
  10. невролог,
  11. нейрохирург,
  12. онколог,
  13. онколог-маммолог,
  14. офтальмолог,
  15. психиатр,
  16. психолог,
  17. пульмонолог,
  18. ревматолог,
  19. стоматолог,
  20. терапевт (в том числе выезд на дом в день вызова), 
  21. уролог-андролог,
  22. хирург,
  23. эндокринолог.
«Новомед-Дети» (Краснопрудная, 50; Бахчисарайская, 24):

  1. гастроэнтеролог,
  2. дерматолог,
  3. кардиолог,
  4. лор,
  5. невролог,
  6. нейрохирург,
  7. офтальмолог,
  8. педиатр (в том числе выезд на дом в день вызова),
  9. психолог,
  10. психиатр,
  11. травматолог-ортопед,
  12. уролог,
  13. хирург,
  14. эндокринолог.

Также можно сделать УЗИ, ЭКГ, холтер, флюорографию и сдать анализы (результаты — на электронную почту).

Работают процедурные кабинеты (капельницы, уколы).

Остались вопросы? Консультанты ответят: 8 (4012) 79-58-58.

Запишитесь прямо сейчас ко взрослым и детским врачам экспертного уровня:

1. По телефону 8 (4012) 79-58-58.

2. В Telegram, MAX: 8 921 619-03-03.

3. На сайтах «Новомед» и «Новомед-Дети».

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Реклама. ООО «Семейная поликлиника Гармония», ИНН 3906346395
