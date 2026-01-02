Протянули руку помощи: восемь историй калининградцев, которым помогли в самые трудные минуты 2025 года

ВКонтакте

2025 год не для всех выдался счастливым и безоблачным — кто-то оказался в непростой ситуации и даже на грани жизни и смерти. На помощь пришли простые калининградцы, готовые оказать поддержку. «Клопс» вспомнил истории со счастливым концом.

Ссылка Оксана с детьми. Фото: архив семьи

1. Стало плохо в отеле 10 февраля 2025 года 33-летнюю калининградку, отдыхавшую в Египте с двумя дочками, разбил инсульт. Ей стало плохо в отеле. У женщины неожиданно перекосило лицо, и она потеряла сознание. С детьми осталась подруга, а сама Оксана попала в местную больницу. 12 февраля девочек помогли доставить на родину самолётом. Страховка покрыла только часть расходов на лечение. Простые калининградцы помогли собрать недостающую сумму, а также средства на перелёт мужа Оксаны в Египет и возвращение супругов на родину. Когда калининградке стало лучше, она рассказала о случившемся и сердечно поблагодарила соотечественников за помощь.

2. Помогла вернуться домой Виктория с татуировкой «Я люблю жить» — героиня публикации «Клопс». Уже пять лет 45-летняя женщина борется с онкологией, она сама многодетная мать и бабушка. В мае в центре Калининграда Виктория встретила одинокого старичка, поняла, что он заблудился и помогла ему вернуться домой. Виктория связалась с волонтёрами ПСО «Запад», по их совету расспросила дедушку, а в карманах куртки нашла записки с адресами. Дедушка сказал, что у него есть мобильник, там был номер телефона. Вика смогла связаться с его родными и отвезла домой по указанному адресу. Оказалось, что близкие уже сбились с ног в поисках родственника.

Лизе оплатили реабилитацию. Фото: архив семьи

3. Девочке с ДЦП оплатили реабилитацию В 2025 году калининградцы и не только собирали средства на реабилитацию мужественной 11-летней Лизе Куприенко. Девочка — третий ребёнок в семье. Она появилась на свет на месяц раньше срока и сразу после рождения перестала дышать. Её спасли, но малышка стала инвалидом. Мама Лизы рассказала «Клопс» историю трудного восстановления дочери. После публикации девочке удалось собрать средства на реабилитацию. Ещё один курс оплатил музыкант Егор Крид, потом Лизу и её семью пригласила на концерт Ева Власова, а в сентябре благотворительный фонд подарил Лизе очередной курс реабилитации и годовой абонемент на занятия в бассейне.

4. Успел поймать на лету 12 июля в Калининграде прохожий спас пятилетнего мальчика, который едва не упал с третьего этажа. Это произошло на ул. Карла Маркса — ребёнок кричал и свисал из окна, уцепившись за подоконник. Проходящий мимо мужчина буквально за секунду вспрыгнул на перила магазина, затем на козырёк на втором этаже и потянулся к ребёнку. Мальчик упал прямо в руки спасителя. Всё произошло за мгновения. На место приехали экстренные службы. Малыш не пострадал — оказалось, что с ним сидел пожилой дедушка, который не уследил за внуком, а мать была на работе.

5. Не раздумывая бросился в воду В Калининграде прохожий спас маленького велосипедиста, упавшего в Верхнее озеро. 17 августа девятилетний мальчик и его семилетняя сестра гуляли с мамой на ул. ул. Верхнеозёрной. Мальчик катался на велосипеде по дорожке вдоль озера. В какой-то момент ребёнок прямо с велосипедом сорвался и ушёл под воду. В этот же момент за мальчиком нырнул прохожий и вытащил его за секунды. Он помог пострадавшему взобраться на берег и передал его в руки взволнованной маме.

6. Подарили вторую жизнь 3 июля 60-летний калининградец едва не погиб, отдыхая на Пелавском озере. В районе полудня он решил искупаться, нырнул и не выплыл на поверхность. Это заметили очевидцы и спасатели. На помощь бросились люди, к купальщику подплыли на лодке, вытащили из воды и реанимировали, хотя тот уже не подавал признаки жизни. На место вывали скорую помощь, пострадавшего увезли в больницу. Как только мужчине стало лучше, он пришёл на Пелавское озеро. Мужчина поблагодарил спасателя ГО и ЧС Калининграда Илью Павлова и его коллег за то, что подарили ему вторую жизнь.

Мужчина пришёл поблагодарить спасателей. Фото: Илья Павлов

7. Помогли собрать на новую крышу В Гурьевском районе многодетная семья осталась без дома и вещей из-за пожара. В доме в посёлке Рожково Гурьевского района, который делили две семьи, 17 декабря полностью сгорела крыша. Жить в нём было нельзя: потолки провалились, вещи и техника были испорчены водой. Жильцы рассказали о пережитом ужасе, а уже за неделю после публикации «Клопс», неравнодушные соотечественники перечислили семье около полумиллиона рублей на восстановление жилища. Погорельцам передали одежду, обувь, посуду, одеяла и матрасы. Семья от души поблагодарила всех за такую поддержку.

Семье погорельцев с четырьмя детьми помогли собрать деньги на жильё, передали вещи, бытовую технику и игрушки. Фото: Екатерина