Открой сердце новогодним приключениям с парком аттракционов «Юность»

Почувствуйте пульс настоящей жизни и создайте волшебные моменты в копилке семейных историй в нашем парке!
Сразитесь со страхом на экстремальных головокружительных каруселях.
Поймайте момент с любимыми на уютном крытом катке и насладитесь весёлым смехом детей на детских аттракционах.
Будьте активными — поймайте удачу за хвост в тире и на скоростной трассе картинга.
Открывайте незабываемые виды новогоднего Калининграда с колеса обозрения высотой 45 метров.
И конечно, загляните в уютный семейный ресторан «Эй, Джованни».
Наш парк работает ежедневно!
Парк аттракционов «Юность»
Калининград, ул. Тельмана, 3
Официальный сайт: park-unost.ru