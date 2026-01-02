Открой сердце новогодним приключениям с парком аттракционов «Юность»

ВКонтакте

Почувствуйте пульс настоящей жизни и создайте волшебные моменты в копилке семейных историй в нашем парке!

Сразитесь со страхом на экстремальных головокружительных каруселях.

Поймайте момент с любимыми на уютном крытом катке и насладитесь весёлым смехом детей на детских аттракционах.

Будьте активными — поймайте удачу за хвост в тире и на скоростной трассе картинга.

Открывайте незабываемые виды новогоднего Калининграда с колеса обозрения высотой 45 метров.

И конечно, загляните в уютный семейный ресторан «Эй, Джованни».

Наш парк работает ежедневно!