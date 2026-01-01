Премьер-министр Польши пообещал в 2026 году «быстро завоевать» Балтийское море

ВКонтакте

Премьер-министр Польши Дональд Туск в своём новогоднем обращении пообещал в 2026 году «быстро завоевать» Балтийское море. Об этом пишет РИА Новости.

Туск заявил, что Польша в наступившем году ускорит создание самой сильной армии в Европе. «Это будет год быстрого завоёвывания Балтики. Нашей польской Балтики. Несмотря ни на что, 2026 год будет годом польского ускорения. Мы ускорим строительство наисильнейшей армии в Европе, мы ускорим большие инфраструктурные инвестиции», — сказал он. Польскую армию планируют увеличить до 300 тысяч человек. На данный момент этот показатель превышает 200 тысяч.