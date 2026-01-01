ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Коммунальные службы в Калининграде работали всю новогоднюю ночь. Об этом сообщает сити-менеджер Елена Дятлова в своём телеграм-канале.

Бригады «Чистоты» убирают улицы города от снега, обрабатывают реагентами дороги и тротуары от гололёда. «Под утро навели порядок, убрали мусор, на площади и в скверах, где в новогоднюю ночь было достаточно многолюдно», — написала сити-менеджер.

Сотрудники «Гидротехника» тоже работают без праздников и выходных. Они проверяют и очищают ливнёвки для того, чтобы вода быстрее ушла с городских улиц, когда снег начнёт таять.

«Сегодня наши коммунальщики продолжают работать. «Чистота» уделяет особое внимание уборке снега на остановках, разделительных полосах, трамвайных путях, повторно обрабатывает реагентами мосты. Я и мои коллеги дежурим и следим за ситуацией в городе, чтобы в случае необходимости оперативно принимать меры», — написала Дятлова.