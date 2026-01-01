ВКонтакте

В Калининграде и области в четверг, 1 января, ожидается ухудшение погоды. Об этом сообщает ГУ МЧС.

С 20:00 до 23:00 усилится юго-западный ветер до 13-18 м/с, а на побережье и в Балтийске — до 20 м/с.

В МЧС порекомендовали быть внимательными при выходе из дома, а также особое внимание уделить безопасности детей и пожилых людей. Кроме того, не стоит парковать машины вблизи деревьев и слабо укреплённых конструкций.

Единый номер служб экстренного реагирования — 112; Единая дежурно-диспетчерская служба ПГО — 8(40155) 2-15-44; 07 (со стационарного телефона).