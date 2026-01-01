В Калининграде в Московском районе с 30 декабря ищут без вести пропавшего 76-летнего мужчину

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде в Московском районе ищут без вести пропавшего 76-летнего мужчину. Об этом сообщает ПСО «Запад».

Александр Елисин во вторник, 30 декабря 2025 года, с 11:30 часов не вернулся домой. Мужчина страдает потерей памяти. Он может быть дезориентирован. Пропавший ростом 170 см, среднего телосложения, у него короткие седые волосы.

Александр был одет в тёмно-синюю короткую куртку, серый свитер, тёмные джинсы, серую шапку, серый шарф.

Если вам что-либо известно о его местонахождении, сообщите об этом по телефонам: 8(4012) 508-038; 8(4012) 520-444.