В Калининграде и области продолжает идти снег, в ГАИ предупредили об особенностях езды в такую погоду. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Чтобы обезопасить себя и окружающих, нужно:
- Держать дистанцию.
- Выбирать комфортную для себя скорость, которая позволяет полностью контролировать автомобиль и хорошо просматривать проезжую часть.
- Включить ближний свет и противотуманные фары.
- Включить «аварийную сигнализацию» на трассе.
- Постараться не останавливаться на обочине. Лучше найти для этого более безопасное место.
Пешеходам важно переходить дорогу только по переходу, убедившись, что все водители вас заметили и пропускают.