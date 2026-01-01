ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде и области продолжает идти снег, в ГАИ предупредили об особенностях езды в такую погоду. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Чтобы обезопасить себя и окружающих, нужно:

Держать дистанцию.

Выбирать комфортную для себя скорость, которая позволяет полностью контролировать автомобиль и хорошо просматривать проезжую часть.

Включить ближний свет и противотуманные фары.

Включить «аварийную сигнализацию» на трассе.

Постараться не останавливаться на обочине. Лучше найти для этого более безопасное место.

Пешеходам важно переходить дорогу только по переходу, убедившись, что все водители вас заметили и пропускают.