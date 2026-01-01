16:31

В Калининграде и области продолжает идти снег, в ГАИ предупредили об особенностях езды в такую погоду

В Калининграде и области продолжает идти снег, в ГАИ предупредили об особенностях езды в такую погоду - Новости Калининграда | Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»
Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

В Калининграде и области продолжает идти снег, в ГАИ предупредили об особенностях езды в такую погоду. Об этом сообщает пресс-служба ведомства

Чтобы обезопасить себя и окружающих, нужно: 

  • Держать дистанцию. 
  • Выбирать комфортную для себя скорость, которая позволяет полностью контролировать автомобиль и хорошо просматривать проезжую часть. 
  • Включить ближний свет и противотуманные фары.
  • Включить «аварийную сигнализацию» на трассе.
  • Постараться не останавливаться на обочине. Лучше найти для этого более безопасное место.

Пешеходам важно переходить дорогу только по переходу, убедившись, что все водители вас заметили и пропускают.

