В Зеленоградске появились светящиеся олени высотой 4,5 м

В городском парке Зеленоградска установили светящиеся фигуры оленей. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

Высота декоративной композиции — 4,5 м. Власти города предлагают использовать в качестве оригинальной фотозоны.

«Рядом с прогулочной дорожкой теперь пасутся сияющие олени, ставшие частью праздничной прогулки. Каждый год количество достопримечательностей в рамках новогоднего маршрута в Зеленоградске растёт, и вот теперь очередная яркая достопримечательность привлекает гостей города в парк», — отметили в муниципалитете.