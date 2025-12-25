В Зеленоградске появились светящиеся олени высотой 4,5 м

В городском парке Зеленоградска установили светящиеся фигуры оленей. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.
Высота декоративной композиции — 4,5 м. Власти города предлагают использовать в качестве оригинальной фотозоны.
«Рядом с прогулочной дорожкой теперь пасутся сияющие олени, ставшие частью праздничной прогулки. Каждый год количество достопримечательностей в рамках новогоднего маршрута в Зеленоградске растёт, и вот теперь очередная яркая достопримечательность привлекает гостей города в парк», — отметили в муниципалитете.
В Калининграде на линию выпустили новогодний трамвай, который курсирует по маршруту № 5.