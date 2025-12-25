Экономьте деньги, передавая показания счётчика

ВКонтакте

«Россети Янтарь Энергосбыт» рекомендует сообщать данные приборов учёта каждый месяц с 20-го по 25-е число.

Без показаний плата за электричество рассчитывается по среднемесячному потреблению или нормативу. Это, как правило, больше реального потребления.

Если показания передаются своевременно — с 20-го по 25-е число, то в счетах за свет отражается сумма только за использованную электроэнергию. Для точности расчётов энергетики рекомендуют передавать показания даже при нулевом потреблении.

Кроме того, единовременная передача показаний квартирных приборов учёта всеми жильцами МКД сокращает расходы за свет на содержание общего имущества. Если же хотя бы одна из квартир не передаёт данные или показания не соответствуют реальному потребления, это отразится на сумме к оплате на СОИ для всех жильцов.

По закону поставщик услуги вправе снимать контрольные показания индивидуальных приборов учёта. Если выяснится, что фактический объём потребления значительно выше показаний, передаваемых потребителем или рассчитанных по нормативу, это приведёт к большим начислениям и попаданию во второй или третий тарифный диапазон. Таким образом, расходы на оплату электроэнергии значительно увеличатся.

Для приёма в расчёт актуальных показаний в текущем месяце следует сообщать данные в установленный период — с 20-го по 25-е число — любым удобным способом: