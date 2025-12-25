Ароматы Кёнигсберга, спа-наборы и милые лошадки: где найти новогодний подарок из вишлиста близкого человека (фото)

ВКонтакте

Ссылка Перед Новым годом всегда встаёт один и тот же вопрос: что подарить, чтобы по-настоящему удивить и обрадовать близких. «Клопс» сделал подборку вещей с характером, созданных местными предпринимателями — от свечей с запахами Калининградской области до ватных игрушек и милых лошадок, символизирующих 2026 год.

Ссылка 1. Бренд ароматов Mysig Mysig — бренд ароматов, вдохновлённый природой и архитектурой Калининградской области. Валерия Потапова основала его в 2021 году из любви к свечам и уюту в доме. Со временем хобби переросло в небольшое производство: после экспериментов, обучения и первых подарков друзьям появился бренд Mysig — от шведского слова mysig, что значит «уютный». Именно это ощущение команда старается передать в каждой баночке. Топ-3 продуктов бренда в качестве подарков к Новому году «Ароматические свечи особенно актуальны в зимний период, поскольку создают атмосферу уюта и тепла, ассоциирующуюся с новогодними праздниками. Для этого периода мы разработали особенную линейку свечей, посвященную Кёнигсбергу», — отмечает Валерия. Сказочный Кёнигсберг

Это прогулка по заснеженной улице у Королевского замка под мерцающими фонарями. Свежие ноты миндаля и лайма сменяются мягким сердцем банана, мёда, кокоса и персика и завершаются тёплым шлейфом ванили, карамели и мускуса. Рождественские катания

Сцена катания на замёрзшем Шлосстайхе (Замковом пруду). В начале — шоколад, вишня и цитрусовая цедра, затем пряные ноты гвоздики и корицы и мягкий, обволакивающий шлейф ванили, карамели и мускуса. Снежный Луизенваль

Вдохновлён зимним Луизенвальским парком (ныне Центральный парк). Искристые верхние ноты холодного утра переходят в согревающее сердце корицы и винограда и завершаются кедром, ванилью и какао с мягким сливочно-древесным шлейфом. Второй вариант презента — это новая линейка бренда: универсальные спрей-парфюмы для дома, текстиля и в качестве лёгкого миста. Третий — готовые подарочные боксы с несколькими продуктами бренда, особенно востребованные в Новый год.

Фото: Полина Кошелева

2. Бренд премиальной косметики ASSOLUTA Идея создать собственный бренд у Маргариты Чернышевой родилась из личного опыта: раньше вместе с мужем она владела двумя небольшими магазинами европейской косметики и бытовой химии и постоянно тестировала продукты на себе. Почти каждый раз находилось какое-то «но»: крем оказывался слишком жирным, аромат — навязчивым, текстура — некомфортной. «В какой-то момент я задала себе простой вопрос: почему бы не создать продукт, который будет действительно идеальным для меня и таких женщин, как я? Так появился бренд ASSOLUTA», — рассказывает Маргарита. Особая черта бренда — это экологичная бамбуковая упаковка, которая разлагается при контакте с водой. В составе скрабов для тела — магний, а в линейке средств для ухода — витамин С. Их польза для нервной системы, качества сна, состояния кожи и общего самочувствия давно научно доказана. Топ-3 новогодних подарков от ASSOLUTA Пенная губка «Витаминка» — для любимой подружки, которая обожает уютные ритуалы красоты. Добавка в ванну с ароматом лемонграсса и мандарина — для дорогой мамы: мягкое расслабление, тепло и ощущение праздника. Лосьон для тела с ароматом магнолии — для важной начальницы: деликатный, элегантный уход, который подчеркнёт её статус и вкус.

Фото: Маргарита Чернышева

3. Ёлочные игрушки Наталья Чернова начала свой путь в предпринимательстве, уйдя в декрет и взяв время, чтобы понять, чем хочет заниматься дальше. Ранее она работала дизайнером полиграфии, занималась леттерингом, копирайтингом и росписью стен, иллюстрировала книгу. Позже Наталья пошла преподавать в гончарную школу, а спустя год открыла собственную мастерскую и полностью посвятила себя керамическому творчеству. Ёлочные игрушки Натальи «имеют абсолютно функциональное назначение — висеть на ёлке». Они более хрупкие, чем пластиковые или ватные, и каждая слеплена или расписана вручную, поэтому уникальна. Многие покупатели возвращаются за новыми игрушками из года в год — на их фотографиях видно: 2023, 2024, 2025. Наталья также создаёт коллекционные игрушки и третий год участвует в конкурсе на украшение ёлки Эрмитажа. Иногда её работы становятся финалистами и попадают в один из главных музеев страны. Топ-3 игрушек в качестве подарка на Новый год Фарфоровые лошадки — тонкостенные, лёгкие, каждая расписана вручную и обожжена при 1 200°С. Игрушки советской серии «Ностальгия» — авоська с керамическими мандаринами: каждая плетётся вручную в технике макраме. Керамические «Воздушные шары» с лошадками, которые после праздников можно использовать как кулон.

Фото: Наталья Чернова

4. Ватные игрушки в духе советского времени Ольга Павленко начала создавать игрушки, когда в семье появился третий ребёнок и возникла необходимость дарить на Новый год подарки, сделанные своими руками. Она долго изучала работы мастеров и начала пробовать творить сама. Получив положительный отклик, Ольга получила первые заказы. В апреле-мае она впервые участвовала в ярмарке, где игрушки продавались не хуже, чем зимой. Со временем стало понятно, что они пользуются спросом в любое время года. Есть постоянные покупатели-коллекционеры, которые ждут новые игрушки. Вещицы от Ольги Павленко подходят всем — детям и взрослым, их ценят за воспоминания о детстве и уникальность. Топ-3 кукол, которые особенно популярны на Новый год Снегурочки пользуются наибольшим спросом. Девочки с неваляшками — вторые по популярности. Деды Морозы в различных интерпретациях, а также сюжетные игрушки со смыслом и историей.

Фото: Ольга Павленко

5. Декор из дерева Дмитрий Бугров пришёл к своему ремеслу после более чем десяти лет рутинной офисной работы. Его вдохновили желание видеть результат труда здесь и сейчас, а также пример отца и дедушки, которые работали с деревом. Оно покорило Дмитрия своей красотой и текстурой. Каждый такой предмет уникален. Доски, тарелки, ёмкости отличаются друг от друга мелкими деталями: формой, ручками, текстурой, обработкой края. Топ-3 предметов в качестве подарка Разделочная или сервировочная доска — практично, экологично, эстетично. Чаши и фруктовницы — они функциональны, вписываются в любой интерьер и притягивают взгляд. Тарелки и блюда — для красивой сервировки, создают уют и эстетику провинциального дома.

Фото: Дмитрий Бугров

6. Необычные и классические свечи Екатерина Назарова создаёт уникальные свечи. Часто они повторяют формы всеми известных лакомств, например, круассана или мандаринов. Есть и свечи со знаками зодиака, в виде праздничной карусели с лошадками и по мотивам культовых советских кинофильмов. Топ-3 подарков Свечи в виде мандаринов из натурального пчелиного воска и с ароматом цитрусов. Новогодняя карусель с ароматами на выбор. Свеча в виде круассана с запахом французской пекарни сделана из соевого и кокосового воска.

Фото: Екатерина Назарова

7. Бренд ароматов Калининграда Balten soul Бренд Екатерины Пашковской вдохновлён природой и историей Калининградской области. Каждый аромат подобран так, чтобы максимально отразить уникальные особенности того или иного места. Топ подарков У Balten soul есть несколько новогодних боксов. В формат «макси» входит твёрдый парфюм «Сочельник в Раушене», диффузор «Куршский апероль», свеча «Зима в Роминте» и рум-спрей «Сочельник в Раушене». Также есть бокс «миди», его содержание такое же и посвящёно Рождеству в Кёнигсберге: твёрдый парфюм, диффузор и свеча.

Фото: Екатерина Пашковская