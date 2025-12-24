22:47

В Нестеровском районе произошло смертельное ДТП

В Нестеровском районе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает региональная ГАИ. 

Инцидент произошёл в среду, 24 декабря, около 18:35. Водитель 1947 года рождения управлял Volkswagen Golf и выехал на полосу встречного движения, где врезался в Volkswagen Passat под управлением водителя 1978 г.р. В результате ДТП оба водителя транспортных средств получили травмы. Их увезли в больницу. Пассажирка 1946 г.р. из первого автомобиля погибла на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.

