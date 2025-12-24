В госархиве показали, как выглядел предновогодний Калининград в 1966 году

ВКонтакте

В калининградском госархиве показали, как выглядел предновогодний город в 1966 году. Учреждение выложило снимки на своей странице «ВКонтакте».

На первом фото изображён Центральный гастроном, а втором и третьем — многолюдные торговые площади. «По всей видимости, универмаг «Маяк», вид на который со стороны ул. Театральной присутствует и на 1-м снимке. Отметим, что зима 1965-1966 гг., однако, не была снежной!» — говорится в сообщении. Автор съёмки: Б.М.Штерн.