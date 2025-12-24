ВКонтакте

В ГАИ рассказали подробности ДТП в Калининграде на Северном обходе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Инцидент произошёл в среду, 24 декабря, в 16:00 на 19-м км автодороги Северный обход. Там столкнулись семь машин. Водитель 1964 года рождения управлял грузовиком МАЗ, не соблюдал дистанцию и врезался в ГАЗель. Другой автомобиль по инерции столкнулся с Geely, который, в свою очередь, улетел в Peugeot. После этого ГАЗель врезалась в MINI, а МАЗ — в LADA и Сhery. В результате ДТП пострадавших нет. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, выясняются все обстоятельства произошедшего.