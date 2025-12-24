Пробка шесть километров: в Калининграде на Северном обходе столкнулись семь автомобилей (видео)

ВКонтакте

В Калининграде на Северном обходе в районе съезда на посёлок Большое Исаково столкнулись семь автомобилей. Об этом «Клопс» сообщили очевидцы и пресс-служба региональной ГАИ.

Как сообщили очевидцы, предположительно, виновник ДТП уворачивался от собаки, которая перебегала дорогу. Тогда водитель и врезался в другие машины. Предварительно пострадавших нет. На Северном обходе собралась пробка в шесть километров, движения нет уже полчаса. Затор растянулся практически до выезда с улицы А.Невского. «В настоящее время сотрудники ГАИ работают на месте дорожно-транспортных происшествий. В связи с загруженностью автодороги и перекрытием проезжей части, рекомендуется использовать альтернативные маршруты», — говорится в сообщении региональной ГАИ.