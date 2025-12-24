В Калининградском зоопарке показали, какие подарки на Новый год получили рысь Сатик и леопард Хан (видео)

ВКонтакте

В Калининградском зоопарке леопард Хан и рысь по кличке Сатик получили новогодние подарки. Об этом рассказали в телеграм-канале учреждения.

Кольцо, которое сначала предлагали волчице Весте, решили повесить в вольере Хана. Сатику достались антивандальный ананас и силиконовый грызак.

«Чтобы завлечь-таки взрослых серьёзных котов игрушками, киперы схитрили и обмазали подарки эфирными маслами. <...> Благодарим всех, кто делает животным такие роскошные новогодние подарки! Вы — настоящие волшебники!» — обратились в посте к калининградцам.