В Калининграде плюшевые потеряшки устраивают фотосессии и попадают в витрины музея (фото, видео)

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Трогательная история случилась в Музее янтаря в Калининграде: забытого плюшевого медвежонка вернули владельцу. Поиск хозяев таких потеряшек уже успел стать для сотрудников доброй традицией и даже превратился в симпатичную игру. Как «развлекают» забытые игрушки, в музее рассказали «Клопс».

Одинокого мишку, грустящего на стульчике возле гардероба, смотрители обнаружили в конце прошлой недели. Уже на следующее утро хозяин сам вернулся за пропажей. Оказалось, что Михаила маленький екатеринбуржец Серёжа выиграл когда-то в автомате и теперь берёт с собой во все поездки.

Возвращаться домой без друга мальчик отказывался наотрез. Так что маме пришлось спешно обзванивать все места, где их семья побывала накануне. В итоге Михаил нашёлся очень быстро.

Но так бывает не всегда. Иногда потеряшки задерживаются в музее, и тогда сотрудники сами начинают розыски. Случай с Михаилом за прошедший год уже третий, рассказала «Клопс» заведующая по работе с посетителями Калининградского областного музея янтаря Екатерина Машегирова.

«Нам очень приятно, что дети и даже взрослые приходят к нам в музей со своими игрушками, «показывают» им нашу экспозицию, — говорит она. — Мы же тоже были детьми и верили, что наши любимые мишки или куклы живые. И общаются друг с другом».

Сотрудники музея решили поддержать эту игру. Забытых друзей не просто фотографируют для объявления в соцсетях: им устраивают настоящее приключение.