В Калининграде плюшевые потеряшки устраивают фотосессии и попадают в витрины музея (фото, видео)

Трогательная история случилась в Музее янтаря в Калининграде: забытого плюшевого медвежонка вернули владельцу. Поиск хозяев таких потеряшек уже успел стать для сотрудников доброй традицией и даже превратился в симпатичную игру. Как «развлекают» забытые игрушки, в музее рассказали «Клопс».
Одинокого мишку, грустящего на стульчике возле гардероба, смотрители обнаружили в конце прошлой недели. Уже на следующее утро хозяин сам вернулся за пропажей. Оказалось, что Михаила маленький екатеринбуржец Серёжа выиграл когда-то в автомате и теперь берёт с собой во все поездки.
Возвращаться домой без друга мальчик отказывался наотрез. Так что маме пришлось спешно обзванивать все места, где их семья побывала накануне. В итоге Михаил нашёлся очень быстро.
Но так бывает не всегда. Иногда потеряшки задерживаются в музее, и тогда сотрудники сами начинают розыски. Случай с Михаилом за прошедший год уже третий, рассказала «Клопс» заведующая по работе с посетителями Калининградского областного музея янтаря Екатерина Машегирова.
«Нам очень приятно, что дети и даже взрослые приходят к нам в музей со своими игрушками, «показывают» им нашу экспозицию, — говорит она. — Мы же тоже были детьми и верили, что наши любимые мишки или куклы живые. И общаются друг с другом».
Сотрудники музея решили поддержать эту игру. Забытых друзей не просто фотографируют для объявления в соцсетях: им устраивают настоящее приключение.
Первым испытал на себя музейное гостеприимство пластиковый динозаврик-пентацератопс, который потерялся минувшим летом. Его «познакомили» с маскотами — доисторическими животными лептиктидием и гасторнисом. А потом, как рассказала Екатерина, для него даже открыли витрину и ненадолго «подселили» в «Янтарный лес»!
Заодно, — улыбается заведующая, — и напомнили подписчикам, что динозавры вымерли ещё до образования янтаря».
С владельцем пентацератопса, к сожалению, пообщаться не удалось, его просто забрали с поста охраны. А вот следующий гость — плюшевый розовый Стич, которого потеряли в ноябре — обзавёлся полноценной историей!
«Он был достаточно большой, — вспоминает Машегирова, — поэтому его оставили в камере хранения на входе и в экспозицию не взяли. Но мы исправили это недоразумение. Пока хозяева осматривали достопримечательности Калининграда, мы познакомили Стича с самыми интересными экспонатами».
Попутно ему устроили мини-фотосессию, чтобы напомнить хозяевам о забытом товарище. Айгуль Кадауб из Самары рассказала «Клопс», что для их семьи такое тёплое и внимательное отношение стало очень приятным сюрпризом!
«Отдыхали мы в Калининграде, я и муж, — вспоминает она. — В этот день были в парке и выиграли Стича в тире. Вечером поехали в Музей янтаря. А в камере хранения мы его, видимо, глубоко засунули, а сверху поставили рюкзак. Всё посмотрели, вещи забрали и пошли дальше гулять по Калининграду. И даже не вспомнили...
А на следующий день ехали в Светлогорск на электричке, и меня только тогда осенило: а где наш Стич?!»
К счастью, Айгуль запомнила номер ячейки, где остался бедолага, так что найти его труда не составило. Но дальше её ждал сюрприз: перед тем, как вернуть потеряшку, мужа попросили оценить фотосессию и дополнить её кадром счастливого воссоединения.
Девушку очень тронуло, что их специально искали, а не отдали игрушку просто какому-то случайному малышу. Ставшего знаменитостью Стича они привезли домой и подарили дочке — теперь она с ним не расстаётся.
«Мы считаем, что это мило, и такие истории вызывают улыбку, — говорит Екатерина Машегирова. — Особенно приятно, когда находятся хозяева, потому что видишь, как радуется ребенок, увидев дорогую ему игрушку.
Серёжа, хозяин мишки, с такой радостью выхватил своего любимца и прижал к себе! Я работаю в музее уже больше 10 лет, и не помню таких историй раньше».
Гораздо чаще, чем игрушки, в музее забывают украшения, очки, телефоны, сумки. Охрана или смотрители музея всегда сообщают об этом администрации. Но за личными вещами приходят не всегда. «А вот любимые игрушки у нас не задерживаются — их всегда забирают. И дети, и взрослые!» — подытожила Екатерина.
Первокласснице из Зеленоградска, потерявшей любимого игрушечного котика Сметанку, после публикации «Клопс» подарили сразу двух плюшевых друзей.