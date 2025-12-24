В Калининграде начали ремонт улицы Галицкого, брусчатку решили не трогать

ВКонтакте

В Калининграде во вторник, 23 декабря, стартовал ремонт улицы Галицкого. Об этом «Клопс» рассказала глава администрации города Елена Дятлова.

Сквозной проезд по улице закроют. Дорогу будут перекрывать участками. Подрядчик оформил порубочные билеты и согласовал все работы с сетевыми организациями. На улице реализуют проект «Чистое небо» — воздушные провода спрячут, чтобы они не портили вид.

По словам сити-менеджера, брусчатку трогать не будут. «Полностью её сохраним. Работа очень сложная: выровнять дорогу, сделать так, чтобы стекала вода и при этом не тронуть брусчатку посередине. Там, где можно, мы её не поднимаем. Конечно, лучше бы вообще не трогать эту кладку», — подчеркнула Дятлова.