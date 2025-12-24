Ветеранам становления Калининградской области выплатят по 30 тысяч рублей в честь 80-летия региона

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В честь 80-летия Калининградской области ветеранам становления региона выплатят по 30 тысяч рублей. Документ опубликовали на сайте правовой информации.

Для получения дополнительной разовой выплаты необходимо до 24 ноября 2026 года направить в ГКУ «Центр соцподдержки населения» документы, подтверждающие проживание гражданина на территории региона и статус ветерана становления Калининградской области. Средства перечислят на банковские счета или отправят наличными по почте не позднее 29 декабря.