Ветеранам становления Калининградской области выплатят по 30 тысяч рублей в честь 80-летия региона

В честь 80-летия Калининградской области ветеранам становления региона выплатят по 30 тысяч рублей. Документ опубликовали на сайте правовой информации. 

Для получения дополнительной разовой выплаты необходимо до 24 ноября 2026 года направить в ГКУ «Центр соцподдержки населения» документы, подтверждающие проживание гражданина на территории региона и статус ветерана становления Калининградской области. Средства перечислят на банковские счета или отправят наличными по почте не позднее 29 декабря. 

В 2024 году калининградским ветеранам решили вдвое увеличить выплату ко Дню Победы. 

