«Катализатор бизнеса»: интервью с директором Центра «Мой бизнес» Кириллом Лило

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Новые программы, рынки и новые правила игры. В 2025 году бизнесу предложили самый масштабный апгрейд поддержки за последние годы. Инициативы, которые недавно только обсуждали, перерастают в федеральные статусы, экспортные контракты и конкретные финансовые решения. Как именно это происходит и куда движется региональное предпринимательство, объясняет директор Центра «Мой бизнес» Калининград Кирилл Лило в интервью Дарье Шевердяевой.

— Какие достижения центра за 2025 год вы могли бы назвать самыми значимыми?

— Прежде всего, мы запустили две новые региональные программы поддержки бизнеса. Первая из них — «Восток Инвест». Её предложил губернатор Алексей Беспрозванных. На реализацию из регионального бюджета выделили 470 млн рублей, а по поручению губернатора фонд добавил ещё около 300 млн из рефинансированных средств. Программа вызвала большой интерес, поступило свыше 30 заявок. Часть из них одобрили на сумму более 700 млн рублей.

— Вы сказали, что программа вызвала интерес. А если конкретнее, с какими проектами приходили предприниматели? Что они заявляют?

— Практически из всех сфер подавали заявки. Это и сервисные истории, и образовательные инициативы, и строительство нового завода по производству микроэлектроники. Есть проекты в сельском хозяйстве и пищевой промышленности, в логистике, экологии, обновлении парка специальной техники в восточных муниципалитетах. Всё это, конечно, повысит качество услуг для жителей. В целом предприниматели задействовали весь спектр.

— А если говорить про сами механики поддержки, какие требования и условия вы заложили в программу?

— Например, компания должна ежегодно увеличивать выручку на одного работника не менее чем на 5%. Это стимулирует рост производительности труда. Если возвращаться к достижениям, то второе новшество — программа «Для СВОих». Она рассчитана на участников СВО и их семьи. По ней предприниматели могут брать льготные микрозаймы до пяти млн рублей под низкий процент. За год поступило семь заявок на общую сумму в 13 млн рублей. Так, обе программы направлены на конкретные вызовы нашего региона. «Восток Инвест» даёт хороший импульс развитию восточных районов, а «Для СВОих» поддерживает тех, кто защищает страну.

— В прошлом году вы активно говорили о кластерной политике. Кажется, в 2025-м она стала более системной?

— Да. Сегодня кластеры не просто объединение компаний, а полноценная инфраструктура развития. Они помогают предприятиям выходить на экспорт, проходить сертификацию и участвовать в федеральных программах поддержки. В этом году Минпромторг России включил калининградский мебельный кластер в реестр промышленных.

— Мебельная отрасль одна из болезненных тем. На недавнем круглом столе «Королевских ворот» предприниматели говорили о тяжёлой ситуации. Как «Мой бизнес» может их поддержать?

— Первое, что мы делаем, ежегодно финансируем участие мебельных компаний в федеральных выставках. Это главная точка входа на российский рынок. Именно там решаются ключевые вопросы в поиске партнёров и заключении контрактов.

— Предприниматели особенно благодарили за выставку.

— Мы уже подтвердили финансирование участия и на 2026 год. А также разработали специальные льготные финансовые продукты, включая кредиты на оборотные средства. Эти программы доступны через микрофинансирование и через Фонд развития промышленности.

— Хорошо, а что бизнесу даёт промышленный статус мебельного кластера? Звучит громко.

— Прежде всего открывает доступ к государственным инструментам, которые раньше были недоступны. Теперь, после признания Минпромторгом, предприятия могут участвовать в крупных федеральных программах. Например, получать субсидии на выпуск пилотных партий, брать льготные займы Фонда развития промышленности для совместных проектов и пользоваться механизмами модернизации производства. Это серьёзные ресурсы. Они позволяют и сохранить текущее производство, и расширять мощности, а ещё обновлять оборудование и выходить на новые рынки. Фонд назначен управляющей организацией мебельного кластера, и мы сопровождаем компании на каждом этапе — от формулировки идеи до получения финансирования. Конечно, это большое достижение для отрасли, которая всегда была сильной, но сейчас столкнулась с серьёзными вызовами.

— Иными словами, кластерная политика начинает работать как система, а не отдельные инициативы?

— Да. Сегодня в рамках кластерной политики компании получают системную поддержку: сертификацию, помощь в подготовке бизнес-планов, сопровождение участия в выставках и кооперационных проектах, продвижение продукции на рынках. Хочу заметить, что все перечисленные меры касаются не только мебельного кластера, но и других отраслевых объединений, их у нас шесть.

— Что стало главным в работе центра в 2025 году?

— Главная перемена в том, что мы начали больше фокусироваться на росте и масштабировании бизнеса. Раньше задача была в основном поддерживать предприятия. Теперь же цель в том, чтобы помочь эффективным компаниям вырасти из микробизнеса в малый, а потом в средний. Для этого нужно перестраивать внутренние процессы, применять особый подход. Кроме этого, с января 2025 года центр полностью работает за счёт регионального бюджета. Федеральный национальный проект по поддержке МСП завершился, и Калининградская область взяла все обязательства на себя. Более того, появились новые программы, адаптированные к специфике Калининграда и его бизнеса.

— Какие из них, на ваш взгляд, наиболее значимые?

— В последние годы основной сдерживающий фактор многих проектов состоит в нехватке кадров. Банально не хватает рабочих рук, и это ощущается во всех отраслях. И в сфере услуг, и в промышленности. Чтобы решить проблему, работаем над повышением производительности труда. С 2019 года идёт совместный проект с Федеральным центром компетенций и госкорпорацией «Росатом». Внедряем бережливые технологии производства, которые дают возможность повысить производительность труда и сделать работу каждого сотрудника эффективнее.

— Вы говорите, что теперь центр полностью работает за счёт регионального бюджета, сохраняются ли все ранее доступные инструменты?

— При поддержке губернатора Алексея Беспрозванных мы не сократили ни одного направления. Остались микрофинансирование, гарантийная поддержка, льготные программы Фонда развития промышленности и другие. Особенным спросом у предпринимателей пользуются поручительства Гарантийного фонда, за год мы их выдали 52, на общую сумму более чем 400 млн рублей. Также активно работают льготные займы. По программе «Стандарт» выдали 35 займов на более чем 90 млн. Благодаря этому портфель займов фонда вырос почти до 16 млрд. Все эти меры приносят результат. А с помощью поручительств бизнес привлёк более трёх млрд рублей кредитов.

— Как вы оцениваете уровень удовлетворённости бизнеса работой центра?

— Мы постоянно собираем обратную связь от предпринимателей. В 2025 году наш Консультационный центр провёл около 6000 бесплатных консультаций. Через платформу «Мой бизнес» зарегистрировались 250 новых ИП и ООО. Эксперты центра проверили свыше 1700 бизнес-планов. Среди открывшихся проектов часто встречаются рестораны, образовательные курсы, бытовые сервисы и фермерские хозяйства. Это говорит о том, что спрос на поддержку остаётся высоким. И, несмотря на большое количество трудностей, калининградские предприниматели продолжают осуществлять свою деятельность, инвестировать в новые проекты и смотреть в будущее.

— Какие прошедшие в 2025 году мероприятия вы считаете прорывными?

— Без сомнения, ключевой вехой стал VII Международный Балтийский бизнес-форум «Вселенная бизнеса. Время Побед» в «Янтарь холле», Светлогорск. Форум проходил два дня, и программа была очень насыщенной. Выступали федеральные и региональные спикеры. Мы получили много положительных отзывов.

— А есть ли уже планы на VIII Международный Балтийский бизнес-форум?

— Конечно. В 2026 году будут отмечать 80-летний юбилей образования Калининградской области. Мы решили приурочить будущий форум к этой дате. Задача — объединить региональную тематику с бизнес-повесткой. Хотим, чтобы предприниматели видели роль бизнеса в развитии Калининградской области. Участники ценят практические кейсы и нетворкинг гораздо больше, чем просто лекции. Мы услышали, в следующем году сделаем упор на этом.