Связь с видом на Балтику: в Янтарном усилили LTE

В Янтарном Калининградской области стало проще делиться зимними впечатлениями онлайн и строить планы на праздники. Инженеры МегаФона усилили сеть в ключевых туристических точках посёлка — теперь стабильный LTE доступен в парке имени Морица Беккера, на прибрежном променаде и в отельной зоне посёлка. Обновление пришлось как раз к периоду роста туристического потока в преддверии новогодних гуляний.

Новые объекты связи, установленные в посёлке, работают сразу в нескольких диапазонах: со средне- и высокочастотными сигналами LTE. Это значит, что сеть уверенно справляется с наплывом пользователей: можно без задержек выкладывать фото Балтийского моря, вести прямые эфиры с прогулок и быстро находить кафе, маршруты и события поблизости.

Особое внимание инженеры уделили зонам притяжения туристов. Парк имени Морица Беккера — одно из самых атмосферных мест Янтарного зимой, а променад на побережье традиционно собирает гостей даже в холодное время года. Усиление сети здесь делает прогулки комфортнее: навигация, музыка, соцсети и видеозвонки работают стабильно даже в часы пик.

«Янтарный — это курорт, который живёт не только летом. В новогодние праздники сюда приезжают за морским воздухом, спокойствием и красивыми маршрутами для прогулок. Наша задача, чтобы связь не ограничивала впечатления, а дополняла их. Поэтому мы усилили сеть именно там, где туристы проводят больше всего времени», — отметил директор МегаФона в Калининградской области Сергей Лихобабин.

Янтарный — место, где Балтика буквально выходит на берег вместе с янтарём: здесь сосредоточено около 90% мировых запасов солнечного камня. Посёлок знаменит самым широким пляжем Калининградской области и одним из немногих в России пляжей с международным знаком качества «Голубой флаг». Парк имени Морица Беккера закладывали как курорт для прусской знати, а сегодня это точка притяжения для тех, кто приезжает в Янтарный за длинными прогулками у моря, тишиной и зимней балтийской атмосферой — особенно в новогодние каникулы.