Вместе с «ТВ-Программой» узнаем у Алсу рецепт, как после всех испытаний заново почувствовать энергию жизни

Редакция продолжает еженедельно писать для вас самое интересное о мире кино, телевидения и шоу-бизнеса. Вас ждут также конкурсы, сканворд, гороскоп и полная телепрограмма 24 популярных каналов.
В свежем номере телегида:
- Владимир Путин едет в Простоквашино.
- Насте Ивлеевой муж подарил браслетик за 4 миллиона.
- Бузова и Басков — лучшие телеведущие России.
- Фестиваль «Декабристские вечера». (6+)
- Простые в приготовлении блюда на новогодний стол: печеные перепела; ленивый холодец; салат с курицей, яйцами и морковью «лошадка» и баранья нога в мятной панировке.
- Гороскоп для всех знаков зодиака.
- Программа телепередач на неделю с 29 декабря по 4 января.
Спрашивайте газету в киосках «Пресса» и продуктовых магазинах города, а также на АЗС «Роснефть».