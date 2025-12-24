Вместе с «ТВ-Программой» узнаем у Алсу рецепт, как после всех испытаний заново почувствовать энергию жизни

ВКонтакте

Редакция продолжает еженедельно писать для вас самое интересное о мире кино, телевидения и шоу-бизнеса. Вас ждут также конкурсы, сканворд, гороскоп и полная телепрограмма 24 популярных каналов.

В свежем номере телегида:

Владимир Путин едет в Простоквашино.

Насте Ивлеевой муж подарил браслетик за 4 миллиона.

Бузова и Басков — лучшие телеведущие России.

Фестиваль «Декабристские вечера». (6+)

Простые в приготовлении блюда на новогодний стол: печеные перепела; ленивый холодец; салат с курицей, яйцами и морковью «лошадка» и баранья нога в мятной панировке.

Гороскоп для всех знаков зодиака.

Программа телепередач на неделю с 29 декабря по 4 января.

Спрашивайте газету в киосках «Пресса» и продуктовых магазинах города, а также на АЗС «Роснефть».



