От заводов до школ: в Региональном центре компетенций Калининградской области подвели итоги 2025 года

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

2025-й для Регионального центра компетенций Калининградской области стал годом масштабирования. Теперь деятельность центра строится в рамках федерального проекта «Производительность труда» и национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом «Клопс» рассказала руководитель подразделения Евгения Галдус.

По словам Евгении Галдус, включение в нацпроект означало принципиальное расширение фокуса работы: поддержка стала доступна не только бизнесу, но и организациям социальной сферы.

Проекты в реальном секторе

За год РЦК реализовал десять проектов на предприятиях базовых несырьевых отраслей: в логистике, сельском хозяйстве и смежных направлениях. Один из успешных примеров — сотрудничество с компанией «Русский хлеб». На предприятии уже существует собственная развитая производственная система, и, реализовав проект с РЦК, получилось внедрить подходы бережливого менеджмента, опираясь на методический опыт центра.

В итоге участие дало конкретный результат. За счёт уменьшения партии дефростации мяса сократили время подготовки полуфабрикатов в два раза. Это время компания теперь использует для выпуска продукции, напрямую влияющей на выручку. Как подчёркивает Евгения Галдус, для бизнеса это не абстрактная эффективность, а реальная прибыль.

Отдельным направлением в 2025 году стала работа с командами и внутренними тренерами предприятий. В рамках проекта РЦК передаёт программы по бережливому производству, проектному управлению инструкторам по бережливому производству. Подготовка инструктора — это вклад в самостоятельную реализацию проектов в организации после окончания пилотного проекта.

«Компания теперь может не привлекая внешних экспертов продолжать развивать свой потенциал. Программы обучения адаптируются под специфику отрасли и предприятия», — объясняет собеседница «Клопс».

В 2025 году реализовались проекты на производстве пластмассовых преформ, где удалось повысить выработку на участке, и в «Кливере», работающем с металлоконструкциями. За счёт оптимизации рабочих пространств, хранения и переналадки оборудования там удалось сократить производственный цикл и увеличить выпуск продукции.

Проекты в социальной сфере

Параллельно центр активно развивал проекты в социальной сфере в рамках программы «Эффективный регион», которая реализуется совместно с экспертами Госкорпорации «Росатом».

В таких проектах результат не всегда выражается в деньгах, но заметен на практике. После реализации проекта в медицинских кабинетах школ организованы аттестованные рабочие места. Теперь несколько видов справок ученик может получить у фельдшера в школе, а не в поликлинике.

«Теперь ни родители, ни дети не тратят время на поход в медицинскую организацию и ожидание в очереди», — рассказывает руководитель.

Есть и прямой экономический результат — например, в сфере школьного питания. Эксперты пересмотрели внутреннюю логистику и потоки в столовой, организовали постепенную выдачу еды, используя специальные тепловые тележки. Как итог — время на перемещение и ожидание в очереди сократилось. Появилось больше времени на приём пищи, а количество употребляемой пищи увеличилось.