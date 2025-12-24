Смешарики приглашают в «Балтию Молл»

Герои мультсериала «Смешарики» приехали в гости, и зовут вас в самое сердце новогоднего приключения. Весь декабрь в торгово-развлекательном центре «Балтия Молл» проходит большая новогодняя программа, в которой каждые выходные гости принимают участие в общей истории — спасении Нового года.

Вместе с Крошем и Нюшей они выполняют важную миссию: спасают Новый год, заряжают улыбками и эмоциями Аккумулятор Новогоднего Настроения, без которого праздник может не наступить.

А теперь — самое важное:

27 и 28 декабря посетителей ждёт главный финал! Два волшебных дня, когда история достигнет кульминации и новогоднее настроение почувствует каждый — по-настоящему, с искрами, звёздами и детским восторгом, не важно, взрослый это или ребёнок.

27 декабря

Седьмая серия — развлекательный новогодний квиз «Ёлки-иголки»

14:00–16:00 — «Карикатурный микс» — весёлые портреты от шаржиста. 14:00–15:00 — «Конфетный калейдоскоп» — мастер-класс по изготовлению новогоднего венка из конфет. 15:00–16:00 — «Мастерская кругляшей» — станция по изготовлению тематических сувениров. 15:00–16:00 — «Новогодний экспресс» — познавательно- развлекательный квиз от Деда Мороза и Снегурочки. С 16:00 — «Заснеженный танцпол» — дискотека с залпами конфетти и сюрпризами под любимые песни.

28 декабря

Финальная серия — новогодняя вечеринка «Волшебная пора чудес»

14:00–16:00 — «Зимний узор» — рисуем на детских щёчках. 15:00–16:00 — «Движ Баттл: Мальчишки vs девчонки» — большая праздничная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой. С 16:00 — «Танцевальный вихрь» — финальная дискотека года с гигантским бумажным шоу!

Почувствуйте, как Новый год уже стучится в дверь, и обязательно приходите 27 и 28 декабря, которые станут началом самого тёплого праздника года!

До встречи в «Балтии».

Начало в 14:00, встречаемся в центральном атриуме.