«Люди испугались, выбегали голыми на улицу»: на Тенистой аллее горела семиэтажка

В Калининграде при пожаре в семиэтажном доме на Тенистой аллее пострадал человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Сообщение о возгорании на четвёртом этаже поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 22:43. В огне оказалась двухкомнатная квартира. Площадь пожара составила 20 «квадратов». Из объятого пламенем помещения спасли двух человек, также эвакуировали 20 жильцов соседних квартир. Огонь тушили 26 человек при поддержке 5 спецмашин.

По словам очевидцев, в квартире загорелась искусственная свеча, которая находилась рядом с пластиковым столом, а хозяйка в этот момент находилась в ванной. По одной из версий причиной пожара стала загоревшаяся гирлянда.

«Люди испугались, выбегали голыми на улицу, соседи скидывали одежду. Боялись, что на крышу перекинется пламя», — рассказал один из жильцов.