В компании «Русский хлеб» улучшили логистику и последовательность операций на производстве готовых обедов

Качественные результаты были достигнуты за полгода реализации мероприятий федерального проекта «Производительность труда» под руководством команды экспертов Регионального центра компетенций (РЦК) Калининградской области при Центре «Мой бизнес». Повысить эффективность производственного потока готовых обедов помогли инструменты бережливого производства и формирование системы непрерывных улучшений.

В рамках федерального проекта «Производительность труда» был создан участок-образец в пилотном потоке производства готовых обедов. Этому направлению работы компании принадлежит 10% выручки.

На участках обработки овощей и сборки сэндвичей были внедрены инструменты бережливого производства: система 5С, матрица компетенций, стандартизированная работа, автономное обслуживание.

Специалистам РЦК удалось подготовить трёх внутренних инструкторов по бережливому производству, которые уже проводят тренинги для сотрудников.

Благодаря выбранным решениям был достигнут быстрый локальный эффект в оптимизации операций, логистике и процессе дефростации мяса, а также заложена основа для перехода к культуре непрерывных улучшений на предприятии. Выработка в гастрономическом цехе увеличилась почти в два раза, а запасы в потоке на 32%.

По словам руководителя проектов РЦК Калининградской области при Центре «Мой бизнес» Александры Горбуновой, за первые шесть месяцев реализации проекта на АО «ПП "Русский хлеб"» создана основа для системного повышения производительности: подготовлены кадры, внедрены первые инструменты бережливого производства, получены практические улучшения в пилотном потоке.

«Красноречивым итогом проделанной работы является достигнутая первая волна позитивных эффектов. Важно, что три сотрудника компании приобрели необходимые компетенции, чтобы продолжать свою работу в качестве внутренних инструкторов по бережливому производству. На предприятии созданы условия для распространения полученного опыта на другие участки производства. Федеральный проект "Производительность труда" — это стартовая точка на пути к дальнейшему совершенствованию производственных процессов и увеличению общей эффективности компании. Проект перешёл в стадию формирования культуры непрерывных улучшений с планами вовлечения других подразделений предприятия», — прокомментировал работу над проектом генеральный директор АО «ПП "Русский хлеб"» Кирилл Самарев.

Региональный центр компетенций Калининградской области при Центре «Мой бизнес» помогает компаниям улучшать бизнес-процессы в рамках федерального проекта «Производительность труда», который входит в национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика». Для участия в проекте необходимо оставить заявку на ИТ-платформе производительность.рф.