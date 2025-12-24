Обзор ключевых финансовых изменений в 2026 году: что ждёт граждан и бизнес

ВКонтакте

Наступающий 2026 год принесёт ряд значительных нововведений, которые затронут как личные финансы граждан, так и деятельность предпринимателей. Законодатели и регуляторы вводят новые правила, направленные на повышение безопасности, прозрачности и поддержку различных категорий населения. Региональный центр финансовой грамотности сделал обзор грядущих перемен.

1. Повышение финансовой безопасности

Борьба с мошенничеством через банковские переводы

С 1 января 2026 года банки начнут применять расширенный список критериев для блокировки подозрительных операций. Перевод может быть приостановлен на 48 часов, если, например, за 6 часов до операции клиент получил множество звонков с незнакомых номеров, за сутки до этого перевёл себе крупную сумму (от 200 тыс. руб.) из другого банка по СБП перед отправкой новому контрагенту или за 48 часов сменил номер телефона в онлайн-банке. Эта «пауза на раздумье» призвана дать клиенту время осознать возможный риск. Банк обязан предупредить отправителя, но клиент вправе настоять на немедленном переводе, беря на себя все риски.

Защита покупателей на маркетплейсах

С 1 октября 2026 года вступят в силу новые правила для онлайн-площадок. Они будут обязаны проводить обязательную идентификацию и проверку продавцов по государственным реестрам (ЕГРЮЛ/ЕГРИП) через «Госуслуги». Если мошенник, прошедший проверку, похитит деньги покупателей, ответственность за возмещение ущерба ляжет на сам маркетплейс. Это должно существенно очистить рынок от недобросовестных участников.

Простой отказ от подписок

С 1 марта 2026 года заработает важное правило для потребителей: если клиент удалил банковскую карту из личного кабинета онлайн-сервиса (например, стриминга или услуг кредитного брокера), сервис обязан прекратить с неё списания. Также компании должны будут размещать чёткую инструкцию по отказу от услуги и заранее уведомлять о продлении подписки. Нарушения можно будет обжаловать в Роспотребнадзоре.

2. Изменения в налогообложении и поддержка семей

Новые ставки и лимиты для бизнеса

С 1 января 2026 года произойдёт два ключевых изменения:

НДС повысится с 20 до 22%. Льготная ставка 10% сохранится для социально значимых товаров (продукты, лекарства, детские товары, книги). Снизятся лимиты доходов для специальных режимов. Для применения упрощённой системы налогообложения (УСН) без НДС и патентной системы налогообложения (ПСН) лимит годового дохода составит 20 млн рублей вместо действующих 60 млн. При этом воспользоваться патентом в 2026 году нельзя, если лимит в 20 млн уже был превышен в 2025 году.

Налоговые льготы для многодетных семей с низким доходом

С 2026 года семьи, где есть двое и более детей (до 18 лет, а студентов-очников — до 23 лет), смогут получить возврат части уплаченного НДФЛ. Условия: оба родителя работают по трудовому или ГПХ-договору, а доход на члена семьи не превышает 1,5 региональных прожиточных минимума. Налог будет пересчитан по ставке 6% вместо 13%, а разница вернётся на счёт. Подать заявление на возврат за 2025 год можно будет с 1 июня по 1 октября 2026 года через «Госуслуги» или Соцфонд.

Увеличение вычета на долгосрочные сбережения для детей

С 1 сентября 2026 года максимальная сумма налогового вычета по программе долгосрочных сбережений (ПДС) вырастет с 400 тыс. до 500 тыс. рублей, но только за счёт взносов, внесённых родителями на счета своих детей. Таким образом государство стимулирует долгосрочные финансовые накопления в пользу подрастающего поколения. Вычет доступен, пока ребёнку не исполнится 18 (или 24 года при очном обучении).

3. Реформа ипотеки, рассрочки и страхования

Изменение правил семейной ипотеки

С 1 февраля 2026 года при оформлении льготной семейной ипотеки под 6% оба супруга будут обязаны выступать созаёмщиками. Ранее оформить кредит мог один из родителей, а второй сохранял право на господдержку для отдельного кредита. Теперь повторно получить семейную ипотеку можно будет только после полного погашения предыдущего льготного кредита и при условии рождения следующего ребёнка.

Новые стандарты для рассрочки

С 1 апреля 2026 года изменятся правила для онлайн-сервисов, предлагающих оплату частями:

Максимальный срок рассрочки — 6 месяцев с правом досрочного погашения без комиссий. Запрещаются скрытые комиссии — цена товара должна быть такой же, как при полной оплате. Договоры на сумму от 50 тыс. рублей будут отражаться в кредитной истории. Штрафы за просрочку не могут превышать 20% годовых от суммы долга.

Важно: правила не касаются рассрочки от самих продавцов (например, застройщиков) и классических кредитных продуктов.

Прекращение продаж полисов ИСЖ и переход на ДСЖ

С 2026 года страховые компании прекратят заключать новые договоры инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) из-за их сложности и непрозрачности для клиентов. Действующие полисы будут работать до конца их срока. В качестве альтернативы предлагается долевое страхование жизни (ДСЖ), которое сочетает защиту от несчастного случая с инвестициями в паевые фонды (ПИФы). Клиент сам выбирает ПИФы, что делает потенциальные риски и доходность более понятными, но гарантий прибыли по-прежнему нет.

4. Упрощение процессов для бизнеса и инвесторов

Новые правила госзакупок

С 1 января 2026 года упростится участие предпринимателей в госзакупках. Отпадёт необходимость прикладывать к заявке документы, которые уже есть в открытых реестрах (свидетельства, лицензии, справки об отсутствии задолженности). Достаточно будет указать ссылки на официальные источники. Также заказчики получат право проводить несколько однотипных малых закупок у единственного поставщика (каждая — до 3 млн руб., для соцсферы — до 10 млн руб.) с общим годовым лимитом в 20 млн рублей.

Быстрый перевод ценных бумаг между брокерами

С 1 сентября 2026 года заработает система быстрых переводов активов. Инвесторы смогут перевести ценные бумаги от одного брокера к другому за минуты, отдав поручение прежнему посреднику через его сайт или приложение. Это избавит от необходимости собирать бумажные выписки и лично посещать офисы для закрытия одного счёта и открытия другого.

5. Социальная поддержка и новые платёжные инструменты

Больничные для самозанятых

С июля 2026 года самозанятые граждане получат возможность добровольно застраховаться в Социальном фонде на случай болезни. При ежемесячном взносе в 1920 рублей максимальная выплата по больничному составит 50 тыс. рублей в месяц. Право на выплату возникнет после 6 месяцев непрерывной уплаты взносов. Оформить страховку можно будет через приложение «Мой налог», «Госуслуги» или сайт Соцфонда.

Запуск цифрового рубля

С 1 сентября 2026 года клиенты крупнейших банков смогут открыть кошелёк с цифровым рублём. Он будет доступен в разных банковских приложениях, что устранит необходимость в межбанковских переводах «самому себе». Переводы между физическими лицами станут мгновенными и бесплатными, а расплачиваться цифрорублями можно будет в крупных торговых сетях, на маркетплейсах и в автосалонах.

Единый QR-код для оплаты в магазинах

С сентября 2026 года в точках продаж появится единый QR-код, который заменит множество отдельных кодов разных платёжных систем. Отсканировав его, покупатель попадёт на страницу со всеми доступными способами оплаты: через систему быстрых платежей (СБП), сервис банка, цифровой рубль или частями. Это поможет избежать путаницы и не упустить бонусы или кешбэк.

Борьба с недобросовестной рекламой о банкротстве

С 1 января 2026 года ужесточатся требования к рекламе услуг по банкротству физических лиц. Консультантам и юристам запретят давать гарантии полного списания долгов или ссылаться на несуществующие госпрограммы. В рекламе обязательно должно быть предупреждение о негативных последствиях, таких как сложности с получением новых кредитов в течение 5 лет после процедуры. Это направлено на защиту граждан от недобросовестных «раздолжнителей».

Материал подготовлен в рамках проекта Министерства финансов «Финансовая грамотность и инициативные проекты населения». Дополнительная информация — по телефону горячей линии по вопросам финансовой грамотности (звонок бесплатный) 8 800 555-85-39 или на сайте fingram39.ru.