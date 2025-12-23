ВКонтакте

Рабочие устраняют аварию на РТС «Балтийская», из-за которой часть Московского района осталась без тепла. Об этом «Клопс» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Ведутся работы по устранению аварии на теплосетях, ряд домов уже восстановили», — сказал собеседник редакции.

Что касается жителей ул. Старшего лейтенанта Сибирякова, Горького, Адмирала Макарова, Нарвской и Зелёной, то там в течение всего дня сотрудники муниципального предприятия «Калининградтеплосеть» проводили плановый ремонт, который не успели завершить вовремя. По графику работы должны были продлиться до 17:00.

Жители ул. Старшего лейтенанта Сибирякова сообщили, что в некоторых домах вода и батареи уже немного потеплели. Но всё равно калининградцы тревожатся за состояние своих квартир, так как по прогнозу ночью температура в регионе опустится до -11 градусов.