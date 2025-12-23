В Калининграде откроется частный зоопарк

ВКонтакте

Россельхознадзор выдал бессрочную лицензию на содержание и использование животных в культурно-зрелищных целях индивидуальному предпринимателю из Калининграда Шестаковой А. А. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Прежде чем выдать разрешение, сотрудники службы осмотрели территорию мини-зоопарка, изучили условия содержания животных и ознакомились с необходимой документацией. На основании этого ИП получил бессрочную лицензию на осуществление деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях и океанариумах в культурно-зрелищных целях.