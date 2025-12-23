Где в Калининграде не будет света 24 декабря (список улиц)

В Калининграде в среду, 24 декабря, из-за ремонта и замены оборудования на нескольких улицах отключат электричество. Об этом сообщают «Россети Янтарь».
С 9:00 до 16:00 отключат свет на улицах:
- Университетская, 1-11;
- Ленинский проспект, 39-45, 47-61, 63-67, 67б;
- Еловая аллея, 1, 8-10, 11а, 13-16, 23а-в;
- Гагарина, 75, 79;
- Куйбышева, 84.
Согласно народным приметам, 24 декабря нельзя находиться в темноте — это привлечёт злых духов и различные неприятности. Поэтому наши предки обязательно зажигали лампадку, чтобы светом оградить свою семью от злых сил и бед. О других приметах в среду, читайте в материале «Клопс».