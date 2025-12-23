После дня энергетика в домах калининградцев пропала горячая вода и тепло

ВКонтакте

Тепло и горячая вода пропали на нескольких улицах Московского и Ленинградского районов Калининграда. Об этом «Клопс» сообщили горожане.

Блага цивилизации отсутствуют на ул. Суворова, Багратиона, Адмирала Макарова, Горького, Старшего лейтенанта Сибирякова.

«ЖЭУ на «Водоканал», «Водоканал» на аварийную службу и так по кругу. Никто ни за что не собирается отвечать и решать. А ночью -11», — пожаловались жители ул. Старшего лейтенанта Сибирякова.

«Обращался в единую службу по номеру 59-64-00. Просто говорят, ждите. Авария, через час сделают и так каждый час отвечают. И это продолжается уже несколько часов», — рассказал о своём общении с коммунальщиками Денис.