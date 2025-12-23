В Калининграде ищут 16-летнюю девушку в коричневых кроссовках с белыми полосками

ВКонтакте

В Калининграде ищут 16-летнюю Александру Любкевич. Об этом сообщает ПСО «Запад».

Девушка не выходит на связь с родственниками с 22 декабря, с тех пор её местонахождение не установлено.

Рост пропавшей — 160 см, она худощавого телосложения, с тёмно-русыми волосами и карими глазами. Была одета в чёрную куртку, чёрные штаны, коричневые кроссовки с белыми полосками.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, сообщите об этом по телефонам горячей линии: 8(4012) 50-80-38; 8(4012) 520-444, 02, 102, или 112.