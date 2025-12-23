В районе калининградского терминала СПГ с 1 февраля запретят плавание всех типов судов

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В районе калининградского терминала СПГ, расположенного в 5 км от берега напротив пос. Куликово и Сокольники, с 1 февраля запретят плавание всех типов судов. Информация об этом опубликована в правовой системе «Консультант Плюс».

Запрет будет распространяться на гидроциклы, маломерные, парусные, спортивные, пассажирские, прогулочные, грузовые, суда вспомогательного флота, бункеровщики и буксиры. Исключения сделают для кораблей, судов и катеров ВМФ и ФСБ РФ, а также газовозов, осуществляющих движение к терминалу по приёму, хранению и регазификации сжиженного природного газа, а также судов, обеспечивающих эксплуатацию терминала.